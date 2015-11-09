Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нету: «Каждый раз кто-то из нас не играет из-за лимита, но мы не ищем оправданий»

    Защитник "Зенита" Нету после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 15-го тура РФПЛ выразил уверенность, что его команда по итогам сезона должна выходить в Лигу чемпионов.

    «Ощущения сейчас, конечно, неприятные. Поражение – худшее, что может случиться в футболе. Мне кажется, мы подошли к матчу в хорошей форме, хорошем состоянии, но этого оказалось недостаточно.

    Я думаю, что если ты играешь одним составом в Лиге чемпионов… Ну, хорошо, делаешь пару изменений, но все равно на поле выходят объективно сильнейшие, это не та ситуация, что в чемпионате, где сильнейшие не всегда могут принять участие в игре. Витсель сегодня не сыграл из-за лимита, и так каждый раз. Кришито, Данни, Халк, Гарай, я, Нико – кто-то из нас всегда окажется на скамейке. Конечно, это не может служить оправданием, потому что мы – "Зенит", мы сильнее, чем мы были сегодня. Но в любом случае мы чувствуем разницу. Даже с этим лимитом мы проводили очень и очень хорошие матчи. "Локо" сегодня был компактен, контратаковал, ждал и дождался нашей ошибки. Сейчас, конечно, не будет легче, потому что все уедут в сборные и на время забудут о том, что произошло, но мне кажется, нам надо помнить, что впереди еще 15 матчей и мы как минимум должны выходить в Лигу чемпионов», - сказал Нету.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 04:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:12

      Зачеи России и россиянамхорошй футбол? Да здравствует политика!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 ноября 2015, 09:56

      Ищите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 9 ноября 2015, 05:57

      Скоро и в ЛЧ будут такие же трудности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 9 ноября 2015, 04:33

      а боамж что делает?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11