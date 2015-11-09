Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов: «Одержали тяжелую победу»

    Главный тренер "Легии" Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды в матче 15-го тура чемпионата Польши против "Погони"(1:0).

    "Это был очень сложный матч по двум причинам. Соперник неуступчивый, они до сегодняшнего дня только одну встречу проиграли, а для нас это был седьмой матч за 21 день плюс переезды, перелеты. Это была тяжелая победа.

    Сейчас игроки получат два выходных дня. В дальнейшем мы будем продолжать работать. Я также должен проанализировать, что мы сделали до сих пор", - сказал Черчесов.

    Источник: ФК «Легия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2015 03:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 14:15

      Хорошо, когда тренер и комада находят руг друга.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11