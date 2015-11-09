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    Широков останется в «Спартаке», если сыграет еще два матча

    Полузащитник «Спартака» Роман Широков останется в московском клубе, если проведет еще два матча в Премьер-лиге. Тогда его соглашение с красно-белыми, которое заканчивается в конце сезона, будет продлено на один год автоматически. Об этом в эфире телеканала «Наш футбол» рассказал комментатор Нобель Арустамян.

    Стороны заключили контракт в 2014 году по схеме «2+1». На последний год соглашение продлевается, если Широков проведет более половины матчей в этом сезоне. На данный момент на счету полузащитника 14 матчей в чемпионате России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2015 01:39
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