Миранчук: «Мы остановили Халка»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился своими впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:0).

"Установка на игру была обычная. Мы знаем, что у Халка сильная левая нога. Его нужно было встречать, а опорник должен был подходить к крайнему защитнику и страховать того. Сыграли "на ноль" - сдержали Халка", - заявил Миранчук.