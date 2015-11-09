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    Миранчук: «Мы остановили Халка»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился своими впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:0).

    "Установка на игру была обычная. Мы знаем, что у Халка сильная левая нога. Его нужно было встречать, а опорник должен был подходить к крайнему защитнику и страховать того. Сыграли "на ноль" - сдержали Халка", - заявил Миранчук.

    Источник: Р-Спорт

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    09.11.2015 00:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      СТЕКС47 9 ноября 2015, 08:15

      Все по делу Халк закрыт и результат 0. Я думаю всем понятно что самое сильное звено Зенита в одночасие может стать самым слабым, нужно "просто" нейтрализовать Халка, и нападение не знает что ему делать, слишком они уже превыкли что на нем все завязано, и в результате паника, ошибки, поражение...

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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 ноября 2015, 05:35

      Вы самонадеянные существа. Раз в 10 лет выигравете у Зенита, и у вас
      вселенский праздник. Закончите чемпионат на 7-м, сразу после Спартака. А Зенит как всегда займет 1-2 место.

      -2
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