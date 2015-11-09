Миранчук: «Мы остановили Халка»

Все по делу Халк закрыт и результат 0. Я думаю всем понятно что самое сильное звено Зенита в одночасие может стать самым слабым, нужно "просто" нейтрализовать Халка, и нападение не знает что ему делать, слишком они уже превыкли что на нем все завязано, и в результате паника, ошибки, поражение...
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился своими впечатлениями от матча с «Зенитом» (2:0).
"Установка на игру была обычная. Мы знаем, что у Халка сильная левая нога. Его нужно было встречать, а опорник должен был подходить к крайнему защитнику и страховать того. Сыграли "на ноль" - сдержали Халка", - заявил Миранчук.