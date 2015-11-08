Рязанцев: «Давайте закроем тему усталости после Лиги чемпионов»

Эта болтовня об усталости,2-3 "фронта" полный бред который только в России услышать можно.Это их работа,1 или 2 дня в неделю по 90 минут.А как какой-нибудь работяга на стройке по 12 часов 7 дней в неделю вкалывает?И не за миллионы,как они.Никто не заставляет их в топ клубы идти,не можешь,устаёшь,уйди,играй от скуки с друзьями,бесплатно,ради интереса,или в ПФЛ где-нибудь.А раз пришёл в команду которая высокие цели ставит,играй и не скули.Сейчас правда только журналисты об усталости вспоминают,игроки в основном молчат,или уходят.Зачем все эти сказки об усталости?Раз сил нет,значит или тренеры плохие,или игроки немощны.или как всегда оправдания,типа да если бы вчера по 5 рублей,но сегодня и трёх нет....
Защитник «Зенита» Александр Рязанцев прокомментировал первый тайм матча 15-го тура Премьер-лиги против «Локомотива».
«Усталость после Лиги чемпионов? Давайте закроем эту тему, не первый год «Зенит» так играет. И не только «Зенит».
Мы неплохо доводим мяч до Дзюбы, а он классно скидывает мяч. Нам нужно реализовывать моменты и больше открываться в центре поля», - заявил Рязанцев в эфире "Матч ТВ".