Рязанцев: «Давайте закроем тему усталости после Лиги чемпионов»

Защитник «Зенита» Александр Рязанцев прокомментировал первый тайм матча 15-го тура Премьер-лиги против «Локомотива».

«Усталость после Лиги чемпионов? Давайте закроем эту тему, не первый год «Зенит» так играет. И не только «Зенит».

Мы неплохо доводим мяч до Дзюбы, а он классно скидывает мяч. Нам нужно реализовывать моменты и больше открываться в центре поля», - заявил Рязанцев в эфире "Матч ТВ".