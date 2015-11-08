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    Рязанцев: «Давайте закроем тему усталости после Лиги чемпионов»

    Защитник «Зенита» Александр Рязанцев прокомментировал первый тайм матча 15-го тура Премьер-лиги против «Локомотива».

    «Усталость после Лиги чемпионов? Давайте закроем эту тему, не первый год «Зенит» так играет. И не только «Зенит».

    Мы неплохо доводим мяч до Дзюбы, а он классно скидывает мяч. Нам нужно реализовывать моменты и больше открываться в центре поля», - заявил Рязанцев в эфире "Матч ТВ".

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 20:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 9 ноября 2015, 00:56

      Эта болтовня об усталости,2-3 "фронта" полный бред который только в России услышать можно.Это их работа,1 или 2 дня в неделю по 90 минут.А как какой-нибудь работяга на стройке по 12 часов 7 дней в неделю вкалывает?И не за миллионы,как они.Никто не заставляет их в топ клубы идти,не можешь,устаёшь,уйди,играй от скуки с друзьями,бесплатно,ради интереса,или в ПФЛ где-нибудь.А раз пришёл в команду которая высокие цели ставит,играй и не скули.Сейчас правда только журналисты об усталости вспоминают,игроки в основном молчат,или уходят.Зачем все эти сказки об усталости?Раз сил нет,значит или тренеры плохие,или игроки немощны.или как всегда оправдания,типа да если бы вчера по 5 рублей,но сегодня и трёх нет....

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 8 ноября 2015, 21:09

      Боаш Гарсию поприветствовал после замены, а на Рязанцева даже не посмотрел...
      это только мне бросилось в глаза?

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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 8 ноября 2015, 21:04

      Иногда лучше жевать чем говорить, Рязанцев.

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