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    Кузьмин: «Сегодня был матч за шесть очков»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин поделился своим мнением после матча с «Крыльями Советов» (2:0).

    — Сегодня был сложный матч, фактически за шесть очков. Все молодцы.

    — Переезд с «Казань Арены» на Центральный сказался на настрое команды? К тому же, матч был на третий день после «Ливерпуля», да и погода не самая благоприятная была?

    — Как я уже сказал, все понимали, что это была игра за шесть очков, что нужно побеждать и подниматься в турнирной таблице. Поэтому с настроем проблем не было. А то, что погодные условия такие были, и поле тяжелое – эти условия были одинаковыми для всех участников матча.

    — Олег, у вас был перерыв перед этим матчем, посвежее себя чувствуете?

    — Да, и посвежее чувствую, и болячки залечил. Что не делается – все к лучшему. Хотя, конечно, обидно, что пропустил такой матч с «Ливерпулем».

    — Сейчас перерыв в чемпионате, чего ожидаете от концовки осенней части сезона?

    — Время покажет. Будем надеяться, что сможем выправить турнирное положение.

    Источник: ФК «Рубин»

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    08.11.2015 20:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 20:04

      А жалко "Рубин" способен на большее.

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