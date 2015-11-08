Слуцкий: «Не думаю о наших преследователях»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (1:2).
– Как обычно, с "Краснодаром" получился обоюдоострый матч, когда обе команды имеют моменты. Сегодня матч прошел в похожем ключе – и у нас, и у "Краснодара" были возможности для взятия ворот. У нас, к сожалению, не получилось этого сделать. "Краснодар" же реализовал свои эпизоды.
– Первое поражение в сезоне. "Краснодар", выходит, самый сложный соперник?
– Так нельзя сказать. "Краснодар" – сильная команда, с ней тяжело любому клубу, но говорить, кто сильнее, кто слабее в отдельно взятом матче, сложно. У нас были разные игры.
– Закончилась замечательная беспроигрышная серия. Не вдохнет ли это новые силы в преследователей?
– О ком я меньше всего думаю сейчас, так это о наших преследователях.