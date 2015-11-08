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    Слуцкий: «Не думаю о наших преследователях»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (1:2).

    – Как обычно, с "Краснодаром" получился обоюдоострый матч, когда обе команды имеют моменты. Сегодня матч прошел в похожем ключе – и у нас, и у "Краснодара" были возможности для взятия ворот. У нас, к сожалению, не получилось этого сделать. "Краснодар" же реализовал свои эпизоды.

    – Первое поражение в сезоне. "Краснодар", выходит, самый сложный соперник?

    – Так нельзя сказать. "Краснодар" – сильная команда, с ней тяжело любому клубу, но говорить, кто сильнее, кто слабее в отдельно взятом матче, сложно. У нас были разные игры.

    – Закончилась замечательная беспроигрышная серия. Не вдохнет ли это новые силы в преследователей?

    – О ком я меньше всего думаю сейчас, так это о наших преследователях.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2015 19:22
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