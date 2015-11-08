Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рыжиков: «Когда узнал, что кого-то отцепили от сборной, догадался, что меня»

    Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал тот факт, что не был включен в окончательную заявку сборной России на товарищеские матчи с Португалией (14 ноября) и Хорватией (17 ноября).

    "Да нормально, все взрослые люди, понимают, что две товарищеские игры, четыре вратаря. Когда узнал, что кого-то отцепили, то догадался, что меня. Бригаду вратарскую не меняют, как и коней на переправе, так что будем играть за "Рубин", тут непочатый край работы. Ищу в этом позитив – и отдохнуть, и с семьей побыть можно", - сказал Рыжиков.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2015 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2564

      атеист 31 марта 2017, 11:57

      Жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      aurora5858 9 ноября 2015, 22:48

      А нужно. Реброва

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Медленный 8 ноября 2015, 22:38

      так и есть)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 8 ноября 2015, 19:42

      Один и з лучших киперов!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11