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    Фернандес: «Игра с «Краснодаром» складывается достаточно тяжело»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес подвел итоги первого тайма матча 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Краснодаром". После первого тайма красно-синие проигрывают со счетом 1:2. По словам бразильца, его команда постарается забить еще как минимум два гола.

    "Игра складывается достаточно тяжело. Соперник быстро убегает в контратаки, в случае потери мяча нам приходится быстро возвращаться на свою половину поля. Постараемся забить второй и третий голы, а также сдерживать контратаки соперника", — сказал Фернандес в интервью телеканалу "Матч ТВ".

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 18:07
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