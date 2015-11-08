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    Нигматуллин: «Халк – 50 процентов успеха Дзюбы»

    Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 15-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники сыграют с "Зенитом".

    - «Локо» не может победить уже пять матчей подряд. Есть шансы против «Зенита»?

    - Конечно, это не придает дополнительного оптимизма железнодорожникам, тем более, «Зенит» набрал хороший ход. С чем связана эта серия «Локо»? Можно предположить, что виной всему определенный функциональный спад, который бывает у всех. Однако, ничья с «Бешикташем» –неплохой результат. Возможно, это начало выздоровления команды.

    Не скажу, что у железнодорожников очень длинная и сильная скамейка, плюс есть определенные потери, но состав – ровный. Нет игроков уровня Халка и супербомбардира Дзюбы, но есть свои лидеры. В атаке очень хорошо выглядит Ниасс, например. Предположу, что встреча с «Зенитом» завершится вничью.

    - Сегодняшний матч – это битва за второе место?

    - На данный момент – да.

    - Кто сильнее: Дзюба или Ниасс?

    - Несомненно, Дзюба. Но отмечу, что 50 процентов успехов Дзюбы в «Зените» – это Халк. Хотя и не замечать рекорды Артема и его умение завершить эпизод – нельзя.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.11.2015 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 8 ноября 2015, 21:32

      Очевидно, что Ниасс

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      Рейтинг: +10

      killer47 8 ноября 2015, 19:07

      Конченный идиот, Ниасс намного сильнее, а Дзюба и в Ростове забивал постоянно.

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