Нигматуллин: «Халк – 50 процентов успеха Дзюбы»

Очевидно, что Ниасс
Бывший голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 15-го тура РФПЛ, в котором железнодорожники сыграют с "Зенитом".
- «Локо» не может победить уже пять матчей подряд. Есть шансы против «Зенита»?
- Конечно, это не придает дополнительного оптимизма железнодорожника
Не скажу, что у железнодорожнико
- Сегодняшний матч – это битва за второе место?
- На данный момент – да.
- Кто сильнее: Дзюба или Ниасс?
- Несомненно, Дзюба. Но отмечу, что 50 процентов успехов Дзюбы в «Зените» – это Халк. Хотя и не замечать рекорды Артема и его умение завершить эпизод – нельзя.