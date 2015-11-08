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    «Бавария» обещает приятный сюрприз болельщикам на Рождество

    Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что ясность в вопросе продления контракта с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой наступит в канун Рождества, и это должно будет стать сюрпризом для болельщиков немецкого клуба.

    "Я спокоен, Гвардиола – тоже. Давайте встретимся все и обсудим эти вопросы после окончания первой части сезона. Мы примем решение и сразу предадим его огласке. Каким бы оно ни было, мы сразу о нем расскажем. Это будет своеобразный рождественский сюрприз", - сказал Руммениге.

    Источник: Bild

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    08.11.2015 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 10 ноября 2015, 01:01

      Жду не дождусь

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