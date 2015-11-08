Сафонов: «Краснодар» победит ЦСКА – армейцы «поднаелись» футболом»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в матче 15-го тура РФПЛ "Краснодар" сумеет прервать беспроигрышную серию ЦСКА в чемпионате и одержит победу со счетом 1:0.

"Какие-то серии всегда прерываются, да и "быки" прилично выглядят. Особенно впечатляющим "Краснодар" предстал в игре с "Крыльями Советов", которым забил четыре мяча. У команды Олега Кононова на один день на подготовку будет меньше, но ЦСКА уже, на мой взгляд, немного "поднаелся" футболом. Главное, чтобы судейство было на высоте и не мешало игре", - отметил Сафонов.

С остальными прогнозами на тур от Алексея Сафонова можно ознакомиться здесь.