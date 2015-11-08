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    Сафонов: «Краснодар» победит ЦСКА – армейцы «поднаелись» футболом»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что в матче 15-го тура РФПЛ "Краснодар" сумеет прервать беспроигрышную серию ЦСКА в чемпионате и одержит победу со счетом 1:0.

    "Какие-то серии всегда прерываются, да и "быки" прилично выглядят. Особенно впечатляющим "Краснодар" предстал в игре с "Крыльями Советов", которым забил четыре мяча. У команды Олега Кононова на один день на подготовку будет меньше, но ЦСКА уже, на мой взгляд, немного "поднаелся" футболом. Главное, чтобы судейство было на высоте и не мешало игре", - отметил Сафонов.

    С остальными прогнозами на тур от Алексея Сафонова можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 8 ноября 2015, 19:06

      Краснодар не Зенит это главное))

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      Рейтинг: +658

      RUSARM > ЦСКА 2015-2016 8 ноября 2015, 19:44

      И все таки,он уже много нам палок в колеса понавстовлял!!

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