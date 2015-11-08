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    ФНЛ. «Торпедо» Карпина проиграло «СКА-Энергии»

    В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги "Торпедо" в Армавире проиграло "СКА-Энергии". На 29-й минуте Игорь Удалый вывел команду из Хабаровска вперед, а уже в компенсированное время Давид Гатикоев реализовал пенальти.

    В другом матче тура в Ярославле КАМАЗ обыграл со счетом 2:0 местный "Шинник". Наконец "Енисей" в Красноярске с минимальным счетом обыграл "Сибирь" благодаря голу Егора Иванова.

    Чемпионат России. ФНЛ. 18-й тур

    Торпедо (Армавир) – СКА-Энергия (Хабаровск) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 - Удалый, 29; 0:2 – Гатикоев 90+2 (пен).

    Шинник (Ярославль) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 - Акбашев, 11; 0:2 – Давыдов 20.

    Енисей (Красноярск) - Сибирь (Новосибирск) - 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 - Иванов, 5.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 16:10
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