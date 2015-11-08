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    «Челси» намеревается заполучить бывшего нападающего «МЮ»

    Лондонский "Челси" планирует усилить атакующие ряды своей команды. Интерес "аристократов" вызвал нападающий "Байера" Хавьер Эрнандес, известный миру под прозвищем Чичарито. В ближайшее время английский и немецкий клуб могут начать переговоры о переходе футболиста.

    Напомним, последним местом работы мексиканца был "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне за "Байер" форвард провел 14 матчей и забил в них 10 голов. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2015 16:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 8 ноября 2015, 17:10

      А с чего это он нападающий?Это атакующий полузащитник,каких у Челси пруд пруди!

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      Рейтинг: +187

      armen10 > Romio-xxx 8 ноября 2015, 17:13

      Ахах.ты видимо очень сильно разбираешься в футболе)))гений!!!

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      Рейтинг: +19

      Assalim > Romio-xxx 8 ноября 2015, 17:18

      С дуба рухнул наверное.... Какой АПЗ ? Иди почитай , посмотри его матчи

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      Рейтинг: +118

      Лыков 8 ноября 2015, 16:17

      Для Челси будет 25

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