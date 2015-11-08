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    Григорьянц: «Говорить о нарушении регламента в случае с Кадыровым нельзя»

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не нарушил пункты регламента, использовав громкоговоритель на матче 15-го тура РФПЛ между "Тереком" и "Спартаком" (2:1).

    "Во-первых, прежде чем что-то говорить, надо посмотреть рапорт делегата матча. Но дело в том, что с нынешнего сезона произошли изменения в регламенте, и пункта об использовании громкой связи в нем нет. Так что говорить о нарушении регламента нельзя", - заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.11.2015 15:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 8 ноября 2015, 18:12

      заголовок вернее передает суть...

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      Рейтинг: +10

      Пешеход710 8 ноября 2015, 16:34

      Ага, А обещание разобраться со всеми подряд вообще никому и ничем не грозит. Как БорисуЕфимовичу...

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 16:22

      Кадыров,вообщето, усебя дома.

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