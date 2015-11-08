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    Ван Гаал: «Даже моя мама и бабушка понимают, что «МЮ» должен больше атаковать»

    Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал после победы над "Вест Бромвичем" (2:0) в матче 12-го тура АПЛ заявил, что разделяет чувства болельщиков в связи с невыразительной игрой в атаке в исполнении "манкунианцев".

    "Я разделяю чувства болельщиков. Конечно, у них есть свое собственное мнение, но я думаю, что они находятся под влиянием Пола Скоулза и всей критики, которая вылилась на команду в СМИ. Кроме того, они должны проанализировать игру и понять, что атаковать весь матч не есть хорошо.

    Болельщики хотят, чтобы мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка", - отметил голландец.

    Источник: Goal.com

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    08.11.2015 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 8 ноября 2015, 21:31

      Так прислушайся к старшим

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