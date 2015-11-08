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    Моура: «Если продолжим в том же духе, сезон получится историческим»

    Полузащитник "ПСЖ" Лукас Моура рассказал, какие задачи поставлены перед парижским клубом в текущем сезоне. Игрок подчеркнул, что пока рано говорить о возможном чемпионстве, несмотря на то, что подопечные Лорана Блана не проиграли ни одной встречи в тринадцати турах французского первенства.

    "Мы еще не гарантировали себе чемпионство, но если продолжим в том же духе, то сезон получится историческим. Наша цель - закончить чемпионат без поражений. Знаю, что сделать это будет очень трудно, но если мы и дальше будем так играть, то вполне можем добиться поставленной цели", - сказал Моура в эфире Canal+.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 14:35
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