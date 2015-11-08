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    Симеоне: «Атлетико» не собирается изменять свой стиль»

    Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказал мнение о последних выступлениях своей команды, отметив, что не собирается кардинально менять стиль игры своих подопечных.

    "Кто знает "Атлетико", тот понимает наш стиль. Он основан на интенсивной работе, давлении, прессинге, контратаках и надежной обороне. Всегда это было отличительной чертой "Атлетико". И мы будем продолжать следовать этой линии, что бы там ни говорили. Ведь хорошо можно играть по-разному,- сказал Симеоне.

    В двух последних играх мадридский клуб заработал всего два очка, в Примере сыграв вничью с "Депортиво" и не сумев одолеть "Астану" в Лиге чемпионов.

    Источник: AS

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    08.11.2015 13:59
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