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    Лэмпард: «Челси» просто немного не везет»

    Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард после матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его бывший клуб "Челси" уступил "Сток Сити" со счетом 0:1, высказал мнение, что команде Жозе Моуринью просто не везет.

    "Клуб далек от возвращения наверх, "Челси" слишком много проигрывает. Нужно как можно быстрее начать побеждать. Нельзя останавливаться на одной победе - нужно делать это снова и снова. В то же время я видел признаки того, что "Челси" начнет подниматься наверх. Не могу обвинить лондонцев в плохой игре, просто им немного не везет. Команде нужны результаты", - сказал Лэмпард.

    На данный момент "Челси" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 12 матчах.

    Источник: Skysports

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    08.11.2015 13:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 8 ноября 2015, 18:05

      через чур немного

      0
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      Рейтинг: +10

      Вовчик) 8 ноября 2015, 14:08

      Совсем немного)

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