Лэмпард: «Челси» просто немного не везет»

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Фрэнк Лэмпард после матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его бывший клуб "Челси" уступил "Сток Сити" со счетом 0:1, высказал мнение, что команде Жозе Моуринью просто не везет.



"Клуб далек от возвращения наверх, "Челси" слишком много проигрывает. Нужно как можно быстрее начать побеждать. Нельзя останавливаться на одной победе - нужно делать это снова и снова. В то же время я видел признаки того, что "Челси" начнет подниматься наверх. Не могу обвинить лондонцев в плохой игре, просто им немного не везет. Команде нужны результаты", - сказал Лэмпард.



На данный момент "Челси" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 12 матчах.