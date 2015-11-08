Серия А. «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби и другие результаты

ЮВЕ с победой
В центральном матче 12-го тура Серии А "Рома" добилась победы над "Лацио" в римском дерби. Значимую победу "волкам" принесли голы Эдина Джеко и Жервиньо.
В других встречах действующий чемпион Италии "Ювентус" в своем гостевом поединке не без проблем разобрался с "Эмполи" – 3:1. "Фрозиноне" и "Дженоа" выдали голевую ничью (2:2), забив на двоих четыре мяча. А "Сассуоло" и "Палермо" обыграли "Карпи" и "Кьево" соответственно со счетом 1:0.
Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур
Голы: 1:0 – Маккароне, 19; 1:1 – Манджукич, 32; 1:2 – Эвра, 38; 1:3 – Дибала, 84.
Фрозиноне – Дженоа – 2:2 (2:1)
Голы: 0:1 – Паволетти, 6; 1:1 – Бланшар, 31; 2:1 – Диаките, 38; 2:2 – Гакпе, 75.
Гол: 1:0 – Джилардино, 71.
Голы: 1:0 – Джеко, 10 (с пенальти); 2:0 – Жервиньо, 62.
Гол: 1:0 – Сансоне, 28.