Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Серия А. «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби и другие результаты

    В центральном матче 12-го тура Серии А "Рома" добилась победы над "Лацио" в римском дерби. Значимую победу "волкам" принесли голы Эдина Джеко и Жервиньо.

    В других встречах действующий чемпион Италии "Ювентус" в своем гостевом поединке не без проблем разобрался с "Эмполи" – 3:1. "Фрозиноне" и "Дженоа" выдали голевую ничью (2:2), забив на двоих четыре мяча. А "Сассуоло" и "Палермо" обыграли "Карпи" и "Кьево" соответственно со счетом 1:0.

    Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

    Эмполи – Ювентус – 1:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Маккароне, 19; 1:1 – Манджукич, 32; 1:2 – Эвра, 38; 1:3 – Дибала, 84.

    Фрозиноне – Дженоа – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Паволетти, 6; 1:1 – Бланшар, 31; 2:1 – Диаките, 38; 2:2 – Гакпе, 75.

    Палермо – Кьево – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Джилардино, 71.

    Рома – Лацио – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джеко, 10 (с пенальти); 2:0 – Жервиньо, 62.

    Сассуоло – Карпи – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сансоне, 28.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2015 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 8 ноября 2015, 19:19

      ЮВЕ с победой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 19:18

      С победой "Рома"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Chuck_TLT 8 ноября 2015, 19:15

      Что то Орлы в этом сезоне вообще расклеились

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11