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    Покеттино: «Игра с «Арсеналом» крайне важна и для нас, и для болельщиков»

    Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала", который состоится сегодня на стадионе "Эмирэйтс" и начнется в 19:00 по московскому времени.

    "Это очень сложная игра. Она крайне важна и для нас, и для наших болельщиков. Мы прекрасно понимаем, что значит этот матч. Мы в хорошей форме, нам нужно быть готовыми. Это дерби. Мы знаем, что оно очень важно, они знают об этом тоже. Нам нужно быть смелыми. Мы должны приехать на "Эмирэйтс", чтобы бороться в каждом эпизоде за каждый мяч", – сказал Покеттино.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    08.11.2015 12:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Marchen 8 ноября 2015, 12:54

      тяжелый матч для обеих команд! у ТТХ шансы определенно есть!

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Marchen 8 ноября 2015, 14:07

      Нету у них шансов, как по мне. Канониры, при своих фанатах, должны петушкам навтыкать за разгром от Баварии.

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