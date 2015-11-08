Покеттино: «Игра с «Арсеналом» крайне важна и для нас, и для болельщиков»

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино поделился ожиданиями от матча 12-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала", который состоится сегодня на стадионе "Эмирэйтс" и начнется в 19:00 по московскому времени.



"Это очень сложная игра. Она крайне важна и для нас, и для наших болельщиков. Мы прекрасно понимаем, что значит этот матч. Мы в хорошей форме, нам нужно быть готовыми. Это дерби. Мы знаем, что оно очень важно, они знают об этом тоже. Нам нужно быть смелыми. Мы должны приехать на "Эмирэйтс", чтобы бороться в каждом эпизоде за каждый мяч", – сказал Покеттино.



