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    Мбенгуе: «Гол «Спартаку» – самый красивый в моей карьере»

    Нападающий "Терека" Аблае Мбенгуе поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ со "Спартаком" (2:1), а также заявил, что гол, которым он принес своей команде победу, стал самым красивым в его карьере.

    - Очень рад тому, что мы выиграли, и счастлив, что удалось забить такой красивый гол. Это важно для меня, так как в этом сезоне я забил первый гол. Долгое время не мог забить, надеюсь, это придаст дополнительных сил и уверенности в себе. «Спартак» – хорошая команда, «большой» клуб. Но мы полностью выложились на поле и заслужили эту победу.

    - Это самый красивый гол в вашей карьере?

    - Точно! Еще никогда не забивал такие мячи. Хотя, признаюсь, на тренировках, которые мы проводили перед игрой со «Спартаком», пробовал так пробить.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    08.11.2015 12:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +665

      Snerg 8 ноября 2015, 17:35

      а причем тут ты ? там по сути автогол! бьешь- попадаешь в штангу ,а мяч отлетает от реброва

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 8 ноября 2015, 17:05

      Да, красавец

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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 8 ноября 2015, 13:33

      уже можно за самый красивый гол этого чемпионата приз давать!!!!!

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      Рейтинг: +44

      Kareon 8 ноября 2015, 13:26

      Первый гол и спартаку первая победа кубани против спартака

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      Рейтинг: +201

      МасСуд 8 ноября 2015, 13:15

      Отличный гол)

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 8 ноября 2015, 13:00

      В ей карьере самый красивый.

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