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    РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее «Зенита»

    В центральном матче, завершившим 15-й тур РФПЛ, московский "Локомотив" на своем поле со счетом 2:0 смог одолеть действующего чемпиона России – "Зенит".

    В первом тайме соперники не смогли огорчить друг друга голами, зато после перерыва хозяева забили сразу два: постарались Николас Ломбертс, срезавший мяч в собственные ворота, а также Александр Самедов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ломбертс, 47 (в свои ворота); 2:0 – Самедов, 56.

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Шишкин, Дюрица, Янбаев, Ндинга, Ал. Миранчук (Михалик, 85), Коломейцев, Самедов, Майкон (Григорьев, 65), Ниасс (Шкулетич, 89).

    Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Анюков (Евсеев, 76), Рязанцев (Смольников, 71), Юсупов, Данни, Хави Гарсия (Витсель, 63), Халк, Дзюба.

    Предупреждения: Халк, 48; Хави Гарсия, 61; Майкон, 62; Нету, 73; Денисов, 79.

    Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 21:28
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +34

      Смит80 9 ноября 2015, 13:09

      Грамотно играли ЛОКО,
      Напрасно тужился ЗЕНИТ.
      2 гола пропустили, только
      Команда Боаша Трещит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 ноября 2015, 00:38

      Лига чемпионов - это праздники, а внутренний чемпионат - серые будни. Отходняк ) Когда-то мы в Питере даже не мечтали о таком положении дел !

      -1
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      ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin > APchelov 9 ноября 2015, 01:34

      Ага, только в следующем сезоне еврокубки по ТВ смотреть всей команде придется. Ешь ананасы, рябчиков жуй.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > FKulagin 9 ноября 2015, 11:46

      Зато не растолстеем возле тележка )

      0
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > APchelov 9 ноября 2015, 18:39

      Растолстеть от побед? Сам-то понял, что сказал?

      0
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      Рейтинг: +19

      Прораб 9 ноября 2015, 00:34

      Мне одному кажется, что Юсупов лишний? Как же Шатова не хватает на поле.

      0
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      Рейтинг: +8

      Stanly666 8 ноября 2015, 23:29

      Все хорошо!!!

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      Рейтинг: +68

      kostjan 58 8 ноября 2015, 22:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну глядишь тут все такие писуны и откуда стоко говна в вас.в прошлом туре язык в .опе был а здесь засвирестели.будьте нормальными людьми то хоть.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 8 ноября 2015, 22:48

      Бомжам указали их место!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 22:43

      Закрой Халка и Дзюба ноль это всем известно,сам создать не чего не может,да он и когда забивает ,выглядит как будто это Халк забил изпользуя Дзюбу как стенку

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 22:39

      Локо с победой!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 ноября 2015, 22:38

      Мои поздравления "Локо"!

      7
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 ноября 2015, 22:28

      Я вот за игрочищем всю игру наблюдал, да так кроме одиноко стоящего дерева ничего и не увидел. Халка закрыли-и нет Дзюбы!!! Локо - с заслуженной победой!!!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      westerose > Сармат Ростов 8 ноября 2015, 22:49

      Дзюба -ноль.

      1
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