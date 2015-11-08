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    РФПЛ. Дубль Карадениза принес «Рубину» победу над «Крыльями Советов»

    В первом воскресном матче 15-го тура РФПЛ казанский "Рубин" у себя дома одержал победу над самарскими "Крыльями Советов". Три очка клубу из Татарстана принес дубль Гекдениза Карадениза.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Рубин (Казань) – Крылья Советов (Самара) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Карадениз, 38; 2:0 – Карадениз, 90.

    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Камболов, Кверквелия, Устинов (Набиуллин, 69), Кисляк, Оздоев, Георгиев, Канунников, Карадениз, Девич (Билялетдинов, 83).

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Концедалов (Садик, 80), Надсон, Таранов, Цаллагов, Померко (Горбатенко, 88), Симайс, Габулов, Молло, Чочиев (Яхович, 70).

    Предупреждения: Таранов, 26; Ятченко, 60.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 16:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25

      Нигелист 8 ноября 2015, 18:46

      Победил тот, кто больше этого хотел.

      0
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 8 ноября 2015, 16:50

      ...молодец янычар!!! Вот так нашим молодым играть!!! Рубин и адекватных болельщиков--с ПОБЕДОЙ !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 8 ноября 2015, 16:43

      Черномор МОЛОДЕЦ.

      2
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      Рейтинг: +13

      Rash0707 8 ноября 2015, 16:35

      Карадениз молодчага!

      1
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      Рейтинг: +45

      Shtirlits 8 ноября 2015, 16:35

      Кричалку сочинил :) - вот вам гол, ещё на бис, у нас есть Карадениз.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ganymed1 8 ноября 2015, 16:33

      Рубин с Победой!

      2
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 8 ноября 2015, 16:27

      Всех нас болеющих за Рубин с победой, медленно, но вере поползли вверх!

      2
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