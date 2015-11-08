«Севилья» - «Реал». Онлайн-трансляция

"Реал" остается единственной командой в Примере, которая после десяти туров не потерпела ни одного поражения. Но выздные матчи с "Севильей" традиционно тяжело складываются для "королевского клуба".

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Севилья" - "Реал". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 22:30, не пропустите!