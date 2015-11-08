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    Силва: «Думаю, что Роналду перейдет в «ПСЖ»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва поделился мнением о возможном переходе во французский клуб форварда «Реала» Криштиану Роналду.

    "Я не знаю ничего о переходе. Роналду – самый сильный игрок в мире, было бы весело с ним быть в одной команде. Все будут только за, если клуб захочет его пригласить. Технически Роналду очень силен, и это важно для «ПСЖ», потому что мы хотим выиграть Лигу чемпионов.

    Думаю, он к нам перейдет. Я не знаю, что он говорил Блану. Роналду хорошо говорит на французском, может быть, даже лучше меня, поэтому нам несложно будет общаться», - сказал Силва.

    Источник: Goal.com

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    08.11.2015 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Sneige 8 ноября 2015, 14:54

      Пфф, Месси меньше играет, а показатели наравне!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      кто там 8 ноября 2015, 12:59

      Будет интересно! Сначала в Англии показал кто король, потом в Испании, теперь и во Франции если перейдет. Потому он и будет лучше Месси покуда показывает что может играть везде.

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > кто там 8 ноября 2015, 13:22

      Сложно судить пот так,ведь Месси играет только в Испании!Но думаю он в любой лиге был бы одним из лучших,а может и лучшим!

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