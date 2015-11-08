«Арсенал» - «Тоттенхэм». Онлайн-трансляция

"Арсенал" и "Тоттенхэм" набрали отличный ход в чемпионате, что предвещает увлекательный футбол. Статус дерби только подогревает интерес к противостоянию.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" -"Тоттенхэм". Комментатор – Владислав Журин. Начало в 19:00, не пропустите!