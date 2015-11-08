«Локомотив» - «Зенит». Онлайн-трансляция

"Локомотив" и "Зенит" разделяет в турнирной таблице всего одно очко, поэтому игра может иметь большое значение в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Оба соперника на неделе провели матчи в еврокубках и находятся в одинаковых условиях.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Зенит". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!