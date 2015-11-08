Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вице-президент «Ростова»: «Задач перед командой не ставим, мы играем каждый матч»

    Вице-президент "Ростова" Александр Шикунов прокомментировал игру своей команды. При этом он подчеркнул, что руководство пока не ставит перед футболистами задачу на сезон.

    «Первую часть чемпионата ребята отыграли с большой самоотдачей, на каждый матч выходили с полным настроем, и результат дает о себе знать. Это их отношение к команде, к футболу – молодцы. Роль тренера – это даже необсуждаемая вещь. Курбан Бекиевич выстроил "Рубин" из клуба первой лиги, это большой тренер, высококвалифицированный специалист.

    На каждый матч выходим с настроем, играем, и куда нас вынесет – посмотрим. Дай бог, чтобы так дальше продолжалось. Ставить задачи... Нет, мы играем каждый матч. В Ростове у нас сейчас отличная посещаемость, потому что болельщиков не обманешь, и они видят самоотдачу ребят в каждом матче, отношение футболистов к своей работе», - сказал Шикунов.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2015 09:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +92

      taben 8 ноября 2015, 14:17

      Пора расчехлять донских олигархов. Бабло пилят - пусть поддержут футбол. Как Саввиди разок.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 8 ноября 2015, 12:26

      Даёшь бабло игрокам Ростова !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 8 ноября 2015, 12:13

      Красавцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2015, 10:25

      Остается только гасить долги, чтобы весной не было проблем с лицензированием!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2867

      nemolod 8 ноября 2015, 10:16

      Настрой-это очень хорошо,только долго без вознаграждения за свой труд может исчезнуть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 ноября 2015, 10:10

      Ещё бы платили....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11