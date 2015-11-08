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    «Рома» - «Лацио». Онлайн-трансляция

    Римское дерби является одним из самых непредсказуемых в Европе. Когда играют "Рома" и "Лацио", в турнирную таблицу можно не заглядывать, так как положение команд не имеет ни малейшего значения.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рома" - "Лацио". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.11.2015 16:18
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