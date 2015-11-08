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    Бензема не сыграет с «Севильей»

    Форвард «Реала» Карим Бензема не сыграет в ближайшем матче испанской Примеры с «Севильей». Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил главный тренер «королевского клуба» Рафаэль Бенитес.

    «Он уже на последней стадии восстановления, и мы решили дать ему время восстановиться на сто процентов, чтобы вернуться в команду свежим. В эмоциональном плане тоже все хорошо, но так как он не попал в заявку, я не хочу много говорить об этом: клуб опубликовал заявление, с которым мы все согласны, и нам больше нечего добавить», - сказал Бенитес.

    Источник: ФК «Реал»

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    08.11.2015 08:53
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