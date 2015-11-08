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    Гашкин: «Оба гола «Терек» забил из под Кутепова»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Гашкин поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ, в котором красно-белые уступили в гостях «Тереку» со счетом 1:2.

    «В игре «Спартака» ничего не изменилось. Красно-белые забили гол со стандарта. Кроме забитого гола у москвичей был еще один момент. В свою очередь «Терек» продемонстрировал более агрессивную игру. Мне кажется, что «Спартак» ждет перерыва, чтобы разбираться в ситуации.

    Спартаковцы вроде бы играют, в составе выходят молодые игроки. Например, сегодня появился на поле Кутепов, из-под которого были забиты два гола. В первом моменте он не сблизился с атакующим игроком, а во втором произошел несчастный случай для «Спартака» и счастливый для «Терека».

    Пора ли задуматься об отставке Аленичева? Это должно решать руководство», - считает Гашкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.11.2015 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 14:01

      Быстрее,быстрее прдавайте братье Комбаровых!

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