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    Ребров: «Тяжелая ситуация, больше и сказать нечего»

    Вратарь "Спартака" Артем Ребров прокомментировал поражение от "Терека" (1:2) в матче 15-го тура РФПЛ.

    "Тяжелая ситуация, больше и сказать нечего. Оба гола можно было предотвратить, но ошибками я бы это не назвал. Да, они были тяжелыми, но такое бывает, когда у команды не идет игра, все валится.

    10 минут играем хорошо, забиваем гол, все контролируем, а потом боимся за результат. И это не впервые. Не бросаем играть, но наступает какой-то стопор.

    Надо привыкнуть, что наша команда всегда в центре внимания. Хорошо или плохо идут дела, но нас всегда обсуждают. Я лично старался не думать об этом, сконцентрироваться на игре", - сказал Ребров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2015 08:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 16:52

      Алениев!
      Почему команнда раз за разом бросает играть,почему унее начинается ступор?

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 ноября 2015, 14:57

      Второй гол-красавец! Только вот, если бы вратарь стоял на месте -гола бы не было)))

      0
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      Рейтинг: +13

      Victor.mail. 8 ноября 2015, 14:26

      2-ой гол 100 процентный ляп. Из такой позиции пускать за шиворот.!!!!! Лошара!

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 8 ноября 2015, 13:23

      2 гола твои ошибки нужно митрюшкину дать шанс все равно переходной сезон

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 09:59

      Ну не сказать что голы ляпы от штанги и перекладины

      0
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      Рейтинг: +445

      aurora5858 8 ноября 2015, 09:57

      Оба гола ляпы. Реброва и не в первый раз. И пусть не комментирует свои глупости

      -2
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      Рейтинг: +2

      FCTG095 > aurora5858 8 ноября 2015, 12:42

      Оба гола ляпы???????? Смешно реально

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 8 ноября 2015, 08:33

      ты ж капитан! разруливай давай!

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