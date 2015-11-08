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    Ловчев: «В «Спартаке» большой беспорядок»

    Эксперт Евгений Ловчев после поражения «Спартака» от «Терека» (1:2) в матче 15-го тура РФПЛ считает, что в стане красно-белых творится «большой беспорядок», подчеркнув, что с уважением относится к тренерскому штабу команды.

    "Вся сегодняшняя история в «Спартаке» говорит о том, что в команде большой беспорядок. С уважением отношусь к спартаковцам у руля команды и клуба, но есть большие вопросы о том, что происходит. Понятно, что по составу уступает «Спартак» лидерам, мастерства не хватает. Но не все же так плохо, чтобы проигрывать матч за матчем!

    Вопрос уже не в настрое. Не могу сказать, что команда валяла дурака. Спартаковцы и старались, и боролись, никто ног не убирал. Игра у команды не выстроена – вот что главное. Попов отдаст пас, Промес обыграет и… все. А остальные что делают? Как только эти двое устают, у «Спартака» ничего и никого не остается", - сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.11.2015 08:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 16:48

      Спасибо Евгений Серафимович,однако вопрос:"Начто главный тренер?"
      Кто должен выстраивать игру команды на поле?

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      Рейтинг: +44

      Kareon 8 ноября 2015, 13:23

      При карпине такого не было

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 13:18

      Тренер ноль пока,,,,,игроки средненькие,,,,а что бы со средненькими игроками что то добиваться нужен тренер типа Бикееча или Карпина,,,,что тот что другой умели далеко не сильнейшими составами медали брать и это факт который не оспорить

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      Рейтинг: +445

      aurora5858 8 ноября 2015, 10:01

      В физике и тактике уступают всем. Почему тренеры не видят? Одна болтовня всех.

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