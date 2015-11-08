«Краснодар» - ЦСКА. Онлайн-трансляция

Лидеру первенства ЦСКА предстоит провести второй подряд тяжелый выездной поединок. "Краснодар" набрал великолепную форму и постепенно поднимается по ступенькам турнирной таблицы. Последнее поражение команда потерпела еще в сентябре, после чего выдала беспроигрышную серию из десяти игр во всех турнирах.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Краснодар" - ЦСКА. Комментатор – Владислав Журин. Начало в 17:00, не пропустите!