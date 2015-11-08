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    Белоус: «Аленичеву надо дать поработать минимум два года»

    Бывший генеральный директор ФК "Москва" и "Ростова" Юрий Белоус поддержал главного тренера "Спартака" Дмитрия Аленичева, считая, что для построения команды необходимо два года.

    – Давайте поговорим о "Спартаке". Ощущение, что на Комбаровых и Глушакове поставлен крест – при этом говорится о каком-то "шансе до лета". Ну не странно ли?

    – Я думаю, владельцы "Спартака" должны четко определиться для самих себя: Аленичеву надо дать проработать как минимум два года. Первый сезон – Дмитрий только входит в курс дела! Один год для тренера – это ничто!

    – Странно, что понимают это не все.

    – Ему надо дать отработать зимнее трансферное окно, летнее и еще раз зимнее. Три окна у Аленичева впереди. Стоит понять: с футболистам которые есть, "Спартак" ничего не выиграет. Значит, надо постепенно менять. Талантливая молодежь, воспитанники "Спартака", играют по всей стране. В каждом клубе есть выпускник спартаковской Академии.

    Надо смотреть на каждую позицию и решать – кем можно усилить? Невозможно сразу заменить всех!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2015 07:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 16:29

      Зачем так долго издеваться над болельщиками?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      CSKA 4EVER 8 ноября 2015, 14:15

      Пусть работает, тут многие не против)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 14:03

      ..но не в "Спартаке"!

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 8 ноября 2015, 13:25

      С таким успехом можно было и якина оставлять на 2 года и результат был бы

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 8 ноября 2015, 13:17

      Лучше пусть карпина поставят

      1
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      Рейтинг: +148

      grafff 8 ноября 2015, 10:36

      пусть работает хоть 10, но не в спартаке!!!!

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 8 ноября 2015, 10:11

      С таким положением дел,Аленичеву дадут поработать минимум два месяца,а дальше последуют оргвыводы! И возмущаться тут нечего-клуб частный и любой хозяин не захочет долго ждать,а тем более два года!

      0
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      Рейтинг: +10

      ВЗГЛЯД ИЗВНЕ 8 ноября 2015, 09:27

      Ну да, еще 2 года псу под хвост и потом сказать увы. Пускай набирает опыта в ФНЛ. Нормальные тренеры при куда более худших составах вытягивают команду из пердива и претендуют на лигу чемпов, при этом никого из команды не выгоняя.

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