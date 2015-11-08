Иванов: «Машины в подарок? Мне все равно, кому и что дарят, я радуюсь победам»

Полузащитник "Терека" Олег Иванов после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ подчеркнул, что рад за партнеров по команде, которые получили в подарок по автомобилю.

- Мбенге за голы "Спартаку" получает в подарок уже второй автомобиль. Адилсон сегодня тоже получил машину. Это также заряжает на "Спартак" дополнительно?

- Мне все равно, кому что дарят. Я радуюсь каждой победе вне зависимости от соперника. За "Зенит" и ЦСКА дают те же три очка, как за "Уфу" или "Амкар". Ребят только подбодрили, рад за них. Я больше всех кричал, чтобы им подарили не "Тойоту Короллу", а "Тойоту Камри".