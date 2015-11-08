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    Иванов: «Машины в подарок? Мне все равно, кому и что дарят, я радуюсь победам»

    Полузащитник "Терека" Олег Иванов после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ подчеркнул, что рад за партнеров по команде, которые получили в подарок по автомобилю.

    - Мбенге за голы "Спартаку" получает в подарок уже второй автомобиль. Адилсон сегодня тоже получил машину. Это также заряжает на "Спартак" дополнительно?

    - Мне все равно, кому что дарят. Я радуюсь каждой победе вне зависимости от соперника. За "Зенит" и ЦСКА дают те же три очка, как за "Уфу" или "Амкар". Ребят только подбодрили, рад за них. Я больше всех кричал, чтобы им подарили не "Тойоту Короллу", а "Тойоту Камри".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2015 07:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      toxa187 8 ноября 2015, 11:36

      он на свою зп наверняка может по новой тойоте каждый месяц покупать)))

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