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    Манолев: «Арбитр должен был в концовке назначить пенальти за нарушение против Игнатьева»

    Защитник «Кубани» Станислав Манолев прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 15-го тура РФПЛ.

    "Не думаю, что мы провели два разных тайма. У "Динамо" практически не было моментов после перерыва. Просто сначала они забили с углового, а потом случилась ошибка в нашей обороне. Сегодня нам не повезло, плюс арбитр должен был назначать пенальти, когда в концовке Игнатьева схватили за футболку в штрафной.

    Мы не очень хорошо начали сезон, но теперь мы играем значительно лучше. Обыграли "Локо", "Спартак". Надо продолжать в том же духе. Эта игра, конечно, была для меня особенной. В "Динамо" у меня много друзей, но на поле друзей нет", - сказал Манолев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2015 07:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 8 ноября 2015, 13:04

      обидно но надо играть а не смотреть как тебе забивают..
      игроки просто не доигрывают моменты встают и спят на поле

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      Рейтинг: +10

      Valeri Dm 8 ноября 2015, 11:28

      " У "Динамо" практически не было моментов после перерыва. Просто сначала они забили с углового, а потом случилась ошибка в нашей обороне."
      Статистика: удары по воротам - Динамо- 10 (7 в створ) ,Кубань -6 (1 в створ!!!).
      Кубань кстати тоже "просто" забила со штрафного.
      А по пенальти "Не вы первые, не вы последние.... " точнее и не скажешь!
      Помню при Петреску был у Динамо сезон так за весь сезон ни одного пенальти в чужие ворота не поставили, а вот в ворота Динамо-сколько угодно.
      Понимаю-обидно 2/3 игру вести и проиграть, но этим футбол и интересен.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 ноября 2015, 10:32

      А без пеналя забить слабо? Не вы первые, не вы последние когда судьи боятся ставить пенальти! Но если вы сильнее, то почему с игры 2-й мяч не забили? Не надо на судей бочку катить-это уже приелось!

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