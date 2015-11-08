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    Кадыров: «Мбенге забил лучший гол сезона в России,а, возможно, и в мировом футболе»

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Спартаком» (2:1).

    «Обе команды играли хорошо, но «Терек» на этот раз показал себя лучше. Наша команда забила два гола, Мбенге принял мяч на грудь и ударом через себя забил гол. Это лучший гол сезона в чемпионате России, а возможно, и в мировом футболе. Первый ответный гол в ворота «Спартака» забил Адилсон.

    Благодарю всех болельщиков за бурную поддержку любимой команды. А «Спартаку» хочу сказать, что с уважением отношусь к команде и всегда с радостью встречаю в Грозном», - написал Кадыров в своем Instagram.

    Источник: Instagram

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    08.11.2015 07:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 14:10

      Кадыров великий футбльный эксперт..

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 ноября 2015, 12:16

      А возможно и во всей вселенной

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