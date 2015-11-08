«Рубин» - «Крылья Советов». Онлайн-трансляция

Настоящей битвой за шесть очков обещает стать встреча в Казани между "Рубином" и "Крыльями Советов", ничья вряд ли устроит соперников, которые по своему потенциалу должны претендовать на гораздо более высокие места.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" - "Крылья Советов". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!