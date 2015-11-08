Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мамаев: «Статистика особого значения не имеет. Мы выйдем на поле, чтобы победить ЦСКА»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ против ЦСКА.

    «Залог успешного выступления ЦСКА в первую очередь в стабильном составе. Новые игроки в него вливаются точечно, их тщательно подбирают, чтобы усилить ту или иную позицию, или же возвращают уже знакомых игроков, как например, в этом году вернулся Думбия.

    Футболисты демонстрируют прекрасную сыгранность, понимают друг друга с полуслова. У ЦСКА сильный командный дух, в коллективе царит хорошая атмосфера – все это способствует достижению результатов.

    Я не обращаю особого внимания на то, что в последних четырех матчах мы трижды обыграли ЦСКА и один раз сыграли вничью. Эта статистика ничего не значит. Матч против армейцев для нас очень важен, и мы выйдем на поле, чтобы победить здесь и сейчас и завоевать три очка. А то, что было раньше – это уже история», - сказал Мамаев.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2015 06:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 8 ноября 2015, 12:35

      ⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫ Удачи нашим "Быкам"!!!⋆ ✢ ✣ ✤ ✥ ❋ ✦ ✧ ✩ ╰☆╮ ✪ ✫

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2343

      CSKA471 8 ноября 2015, 10:29

      А когда-то , играя за Краснодар ещё в аренде говорил ЦЧКА-ЧЕМПИОН

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      time_killer > CSKA471 8 ноября 2015, 12:22

      Ну так никаких противоречий с нынешними словами в этом нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11