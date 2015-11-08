Аленичев: «Как футболисты могут быть выставлены на трансфер, если у нас еще три игры?»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о том, что несколько игроков команды были выставлены на трансфер.

- У нас сейчас еще продолжается чемпионат. Когда у нас трансферное окно открывается?

- Зимой.

- И о чем вы сейчас спрашиваете? Как сейчас могут быть игроки выставлены на трансфер, если у нас еще три игры до декабря?

- Игроки «Терека» могли бы усилить «Спартак»? Ходят слухи, что Семенов и Иванов входят в интересы «Спартака».

- В "Тереке" есть достаточно квалифицированные футболисты, но говорить о том, что они могли бы усилить «Спартак», я бы не стал.

- Сегодняшний «Спартак» они бы не усилили?

- Знаете, как бывает: в «Тереке» они хорошо выглядят, на них ложится груз лидеров, а придя в такую команду, как «Спартак», где очень большое давление, они не показывают свой максимум. Поэтому затрудняюсь сейчас ответить, смогут ли лучшие футболисты «Терека» быть лучшими в «Спартаке».