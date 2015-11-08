Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аленичев: «Как футболисты могут быть выставлены на трансфер, если у нас еще три игры?»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о том, что несколько игроков команды были выставлены на трансфер.

    - У нас сейчас еще продолжается чемпионат. Когда у нас трансферное окно открывается?

    - Зимой.

    - И о чем вы сейчас спрашиваете? Как сейчас могут быть игроки выставлены на трансфер, если у нас еще три игры до декабря?

    - Игроки «Терека» могли бы усилить «Спартак»? Ходят слухи, что Семенов и Иванов входят в интересы «Спартака».

    - В "Тереке" есть достаточно квалифицированные футболисты, но говорить о том, что они могли бы усилить «Спартак», я бы не стал.

    - Сегодняшний «Спартак» они бы не усилили?

    - Знаете, как бывает: в «Тереке» они хорошо выглядят, на них ложится груз лидеров, а придя в такую команду, как «Спартак», где очень большое давление, они не показывают свой максимум. Поэтому затрудняюсь сейчас ответить, смогут ли лучшие футболисты «Терека» быть лучшими в «Спартаке».

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2015 06:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 16:42

      Аленичев,родимов,Федун!
      Догово
      ритесь хотя бы друг с другом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 8 ноября 2015, 12:25

      Кладбище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      GM 8 ноября 2015, 10:34

      "Спартак" распродать по сниженным ценам. "Спартак-2" переименовать в "Спартак". И всё сразу станет хорошо и просто отлично :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11