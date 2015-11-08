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    Бубнов: «Терек» объективно сильнее «Спартака»

    Эксперт Александр Бубнов прокомментировал последние неудачи «Спартака». Специалист считает, что болельщикам необходимо спокойно отнестись к трем поражениям подряд.

    «Спартак», переживающий по ряду объективных обстоятельств трудный период, был до предела заряжен на матч. Натиск красно-белых на первых минутах в определенной степени смутил «Терек», а тут еще им улыбнулась удача в виде результативного рикошета. Однако сил у подопечных Дмитрия Аленичева хватило только до ответного гола.

    «Спартак» проиграл третий матч подряд, что, разумеется, огорчает поклонников команды. Но к данной ситуации нужно относиться спокойно. Еще перед стартом сезона руководство декларировало целью перестройку команды, борьбу в лучшем случае за Лигу Европы. Процесс этот длительный, за один-два месяца задачу не решить, а тут еще «подсобили» внешние обстоятельства. Если курс задан, главное – придерживаться его, быть последовательными, сознавая, что неудачи на определенном отрезке неизбежны.

    Но факт остается фактом. «Терек» был объективно сильнее «Спартака» и по результату, и по игре", - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.11.2015 06:13
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    Комментарии23
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 8 ноября 2015, 13:55

      Терек молодцы!! P.s. в чемпионате России хватит и 2 московских комманд страна у нас больщая

      0
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      Рейтинг: +44

      Kareon 8 ноября 2015, 13:33

      Нужно подаждать до конца сезона и если результаты не изменяться то менять на бердыева

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 8 ноября 2015, 12:57

      срамтак опять сделал сосо да и как красиво! какой победный гол у Терека!) хотя это как всегда Гинер все купил!!1!1

      1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 ноября 2015, 12:18

      Приведу обратный пример. Ростов не так давно был на грани вылета, да и целей никаких не ставил. А сейчас - на второй строчке закрепился!!! Даже не в тренере дело (хотя заслуга Бекиеча вне сомнений), игроки бьются в любой игре! Насмерть!!! Не в игроках дело, а в их отношении к своей профессии !! ИМХО.

      3
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > Сармат Ростов 8 ноября 2015, 12:32

      Да нет именно в тренере дело где Бекиеч там игроки всегда играют больше своих возможностей и эта истена проверенная дестилетиями

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > slavutiq70 8 ноября 2015, 13:20

      А как на счет Моуриньо? Я смотрю не на тренера, а на самоотдачу игроков...

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 8 ноября 2015, 11:56

      Ну конечно

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      Рейтинг: +1820

      gor77 8 ноября 2015, 11:40

      Я не болельщик Спартака, но... исторически получается так - если ты хороший(читай великий) футболист, это не значит, что ты будешь таким же хорошим тренером. Кто помнит как играл Фергюсон, Бесков, Клопп и т.д.???

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > gor77 8 ноября 2015, 12:33

      Вот человек истену сказал,,,,зачем брать тренера который пока совсем ещё не тренер

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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 8 ноября 2015, 11:21

      Александр Бубнов разбирается в футболе лучше всех

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 09:10

      Вот меня интересует все эксперты говорят процесс это длительный команду годами строят,,,,Так почему пришёл Бердыев в Ростов в команду у которой большие финансовые проблемы и сразу видно результат работы,,,А что будет если Аленичев будет строить строить пару лет и не чего не построит,вдруг из него тренер не получется??????Ведь пока Дмитрий сырой ,неопытный тренер

      9
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > slavutiq70 8 ноября 2015, 10:44

      Вообще непонятно его назначение ГТ "Спартака"

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > sir_Alex 8 ноября 2015, 11:04

      Непонятно? Так не смотри футбол вообще.

      -2
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > Диктор 8 ноября 2015, 12:27

      Я отвечу а ты в футболе что то понимаеш???? Где ты видел что Аленичев на тренерском поприще что то доказал???? Вышел и зразу провалился с треском а то что было в первой лиге это не стоит даже во внимание брать,,,,,Дима тренер пока нулевой и за это результаты говорят ,,,Вспомни Карпина он с этим составом практически без медалей сезон не заканчивал

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Диктор 8 ноября 2015, 22:42

      Тебя забыл спросить, что мне делать

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 8 ноября 2015, 08:45

      так спартак и не заиграет пока команду не перестроят .

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 8 ноября 2015, 08:42

      бубнов наконец-то нормальную мысль про спартак сказал

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