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    Рахимов: «Комбарову и Глушакову есть куда пойти»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 15-го тура РФПЛ прокомментировал возможность приобретения Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова. Напомним, ранее появлялась информация о том, что эти футболисты находятся в числе тех, кто может покинуть «Спартак» в ближайшее время.

    «Я не могу назвать фамилии, но нам бы они помогли все. Ведущие игроки, имеется в виду. Там назвали двоих-троих, тем более что у них паспорта российские. Я не читал, но мне сказали, что там в списке Комбаров, Глушаков. Если говорить о них, то думаю, что они нам очень помогут. Другое дело, что им есть куда пойти: вместе с этими слухами появились и другие, в которых ведущие клубы заявили о своем интересе к ним», - говорит Рахимов.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.11.2015 01:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 ноября 2015, 12:12

      Бердыева на них нет)))

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 ноября 2015, 10:21

      ...и второго Комбарова получите бесплатно !!!

      3
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 ноября 2015, 10:20

      Там ещё один Комбаров, в качестве бонуса))) Купите Глушакова и Комбарова

      1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 8 ноября 2015, 06:31

      Глушакова надо обратно в локо и димку комабарова тоже с ним забрать) Черевченко сделает из них людей) глушаков на замену тарасову, а то шишкина задалбали дергать то туды то сюды и комбаров на замену самедову, а то григорьев вообще ни о чем)

      1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 > lokoman92 8 ноября 2015, 06:32

      еще бы центрального защитника найти и все будет пучком)

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 8 ноября 2015, 02:36

      Не надо оно вам и никому не надо - это не ипгроки, а дрянь!!!

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Alex2712 8 ноября 2015, 02:43

      А ты игрок мирового класса?

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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK > Alex2712 8 ноября 2015, 04:56

      Ну в КС получше люди играют...прям Дрянишэээ)

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 01:59

      Однозначно им есть куда пойти!

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