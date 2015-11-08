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    Дзюба: «Слуцкий – топ-тренер»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал похвалу в свой адрес со стороны главного тренера национальной сборной и ЦСКА Леонида Слуцкого.

    «Что сказать, прорвало наконец-то Леонида Викторовича. Мне было приятно это слышать. Мы с ним уже побеседовали. Я всегда рад приехать в сборную, а к нему – особенно. Очень уважаю Слуцкого как человека и как тренера. Он на самом деле уже топ-тренер, хотя сам себя таким не считает. Зато мы его очень уважаем – за профессионализм и порядочность», - говорит Дзюба.

    Футболист не считает Слуцкого мягким тренером.

    «Леонид Викторович относится к нам всем справедливо. Что заслуживаем, то и получаем. Если кто-то думает, что он мягкий и добренький, то они заблуждаются. Слуцкий и жестким умеет быть – все зависит от ситуации».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.11.2015 00:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 10:03

      Слуцкий хвалит Артёмку ,Артёмка хвалит Лёньку,Посмотрим после мундеаля кто окажется тренеришкой а кто игрочишкой

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 ноября 2015, 08:47

      И ты не топ-игрок,и Слуцкий далеко не топ-тренер.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Стрельцов и Яшин лучшие 8 ноября 2015, 06:09

      Артем, играй на нынешнем уровне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4077

      морозз 8 ноября 2015, 01:01

      Лизнул Артёмка не по детски!

      -1
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      Рейтинг: +16

      feld 8 ноября 2015, 00:57

      подхалим

      -1
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