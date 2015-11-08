Дзюба: «Слуцкий – топ-тренер»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба прокомментировал похвалу в свой адрес со стороны главного тренера национальной сборной и ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Что сказать, прорвало наконец-то Леонида Викторовича. Мне было приятно это слышать. Мы с ним уже побеседовали. Я всегда рад приехать в сборную, а к нему – особенно. Очень уважаю Слуцкого как человека и как тренера. Он на самом деле уже топ-тренер, хотя сам себя таким не считает. Зато мы его очень уважаем – за профессионализм и порядочность», - говорит Дзюба.

Футболист не считает Слуцкого мягким тренером.

«Леонид Викторович относится к нам всем справедливо. Что заслуживаем, то и получаем. Если кто-то думает, что он мягкий и добренький, то они заблуждаются. Слуцкий и жестким умеет быть – все зависит от ситуации».