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    Аленичев: «Терек» не имел моментов, но забил два гола»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своим мнением о причинах поражения в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2).

    «Игра не изобиловала большим количеством голевых моментов. Мы неплохо начали игру, забили гол, а затем стали ошибаться, и инициатива перешла к «Тереку». Соперник не имел голевых моментов, но забил два гола. Не понял, как мы умудрились пропустить второй гол. Обидно проигрывать такие матчи. Если бы «Терек» имел голевые моменты, но...», - говорит Аленичев.

    По мнению наставника, свою роль в исходе встречи сыграли и травмы.

    «У нас было много травмированных. Сейчас сложно говорить о каком-то рисунке игры, качестве. На первый план выходит самоотдача игроков».

    Аленичев считает, что его подопечным мешают разговоры о конфликтах внутри команды.

    «Тренеры и футболисты это читают, это сказывается, отвлекает ребят. Команда не играет, как может».

    Источник: «Спорт-Арена»

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    07.11.2015 23:25
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +44

      Kareon 8 ноября 2015, 13:35

      Почему зе луиш пешком ходил второй тайм?

      0
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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 09:52

      Ну зачем было снимать Карпина,,,, всегда при нём боролись за медали и три раза брали эти медали,да не золотые но на золотые состав явно не тянул,,,А что после Карпина хуже и хуже с каждым годом,,,Дмитрий ОТЛИЧНЫЙ футболист был я наслаждался его игрой,,,,Но в жизне так бывает если ты СПЕЦ в одной профессии то не факт что ты будеш такой же спец в другой профессии,,,А ИГРОК и ТРЕНЕР это разные специальности хоть и из одной отрасли

      0
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      Рейтинг: +10

      ВЗГЛЯД ИЗВНЕ 8 ноября 2015, 09:40

      Не тянет Алень команду такого уровня. Ушел бы с миром, а то начинает игроков разгонять, метаться как говнецо. Нет у него нормальных методик для работы. Развалит команду в хлам.

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > ВЗГЛЯД ИЗВНЕ 8 ноября 2015, 14:12

      правильно ссказано

      0
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      Рейтинг: +129

      biber ru 8 ноября 2015, 07:36

      В Тулу! В Тулу! В Тулу!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 8 ноября 2015, 07:04

      Интересно! Не смотрел матч, но посмотрел обзор, было впечатление, что Спартак создал два момента а Терек - создал много.

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 02:23

      Аленичев!
      Вы ответите болельщикам "Спартака"на нижеперечисленные и другие неотложные вопросы?

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 02:21

      Аленичев!
      Почему в конце Вашего пребывания в "Спартаке"Вам сложноговорить
      о какомнибудь рисунке игры?

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 02:15

      Аленичев!
      Почему при таком количестве футболистов в вашей команде
      травммы стали неразрешимой проблемой(для Вас)?

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 02:12

      Аленичев!
      Что вы делали нафутбольном поле, если вы не заметили,
      как в ворота вашей команы влетел второй гол?

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 02:08

      Аленичев!
      Почему в ворота команды, где вы главный тренер, при отсутствии моментов забиты два гола?

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