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    Аленичев: «Была задача выиграть Кубок, теперь – попасть в Лигу Европы»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после поражения в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) рассказал о турнирных задачах команды на оставшуюся часть сезона.

    «Была задача выиграть Кубок. Теперь – попасть в Лигу Европы».

    Во время паузы на матчи сборных наставник планирует привлечь к занятиям с основной командой молодых футболистов.

    «Привлекать будем из дубля, второго состава. Видно, что ребята потихоньку прибавляют. Привлечение Зуева и других к основе повышает конкуренцию».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2015 22:43
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 02:26

      Аленичев!
      вам это не под силу уйдите из"Спартака"!

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 8 ноября 2015, 00:45

      Всё-таки,практика показывает,что виноват не тренер.И великолепный Эмери был,и неплохие Черчесов с Якином и Карпиным..даже Невио Скалу можно вспомнить))
      Итог всегда одинаковый.

      1
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      Рейтинг: +11

      фарход 7 ноября 2015, 22:54

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +8940

      vladik12 7 ноября 2015, 22:45

      А что будет потом? Удержаться в ФНЛ?

      3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > vladik12 8 ноября 2015, 04:32

      С начало остаться в РФПЛ)

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