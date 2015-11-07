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    Кафельников: «Федун, продай команду!»

    Вице-президент ФТР Евгений Кафельников прокомментировал поражение «Спартака» в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2).

    «Я бы реально от стыда на месте Федуна провалился сейчас под землю. Продай команду! Я обещаю, пока Федун – владелец «Спартака», я на «Открытие Арену» ногой не ступлю. Прости меня, любимая команда, но терпеть такое я больше не могу», – написал Кафельников на своей странице в Twitter.

    Источник: Twitter

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    07.11.2015 22:04
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 8 ноября 2015, 16:11

      КЛОУНЫ больше никак я неназаву болельщиков спартака. Надо быть до последнего с командой как ваши фанаты, а это поступок тряпки трищять выкидывать розы. ну продаст федун что изменится руконого/криважопы думаете заеиграют??? Ходить на сектор надо в независимости от результата.

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      Рейтинг: +422

      TRELL 8 ноября 2015, 15:37

      Все вы правы отчасти. Но могу вам сказать одно,как болельщик со стажем за Зенит! Я хочу видеть рост наших молодых ребят,у нас большой потенциал роста,а мы все пытаемся покупать игроков дорогостоящих. Нужно сменить политику в футболе. Ребята сидят и ждут своего часа,но мне кажется не дождутся. Хочу одного,увидеть дерби двух столиц,как раньше, во главе с Зенитом и Спартаком,бой не на жизнь,а насмерть. Чтоб проигрывая даже не было обиды.

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 8 ноября 2015, 09:55

      А по хорошему Федуну надо полностью распродать всех игроков,,,Взять хорошего профессинального тренера проверенного временем,,,и с ним начинать строить новую команду

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > slavutiq70 8 ноября 2015, 14:06

      ..прфессионального тренера!

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      Рейтинг: +10

      ВЗГЛЯД ИЗВНЕ 8 ноября 2015, 09:20

      А я еще летом говорил, не надо брать сырого Аленичева, так все запели про дух. Теперь что-то молчат духари-то. Нужен был нормальный тренер, а-ля Бердыев, да и тот же Гончар далеко впереди Аленя. Федун все сделал, что просили и все равно козлом отпущения определен. А на самом надо было ему стоять на своем и не брать этот тренерский шлак, который к кормушке подбирался. Алень сам должен уйти, если действительно ему дорог Спартак

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > ВЗГЛЯД ИЗВНЕ 8 ноября 2015, 16:16

      правильно

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      Рейтинг: +10

      ВЗГЛЯД ИЗВНЕ 8 ноября 2015, 09:13

      f

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 ноября 2015, 08:43

      Женя ты то куда свое жало суешь?????? Противно слушать коменты недо-носков.

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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 8 ноября 2015, 08:15

      Причём тут Федун. Я лично не люблю Спартак, но всё же. Кажется этим летом Федун сделал все, что от него ждали. Сменил вертикаль власти, как этого хотели. Поставили тренера о котором говорили.( хоть ещё не очень опытного и есть куда расти) после этого сезона наконец сбросят баласт игроков. И глядишь постепенно начнете почти в плане футбола. Знаете как говорят: "Москва не сразу строилась". А мясным каждый год чемпионства падавай и если их нет то они на стадион ходить не станут. Патриоты своей команды.... А Кафельникову вообще стыдно должно быть после своих слов. Хреновый пиар ход.

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 > FIRESTAR 8 ноября 2015, 09:01

      Федун вроде и отличный хозяин стадион построил,манеж строит,акадимию содержит,только вот один минус он не когда не даёт денег на игроков уровня Витцаля ,Халка и так далее ,покупки в основном не дороже 5 лямом,а за 5лямов в европе только шлак купить можно,,,средниньких игроков вот поэтомуи Спартак стал весьма средненьким клубом у Зенита Халк стоит как вся основа Спартака о чём сдесь говорить

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 ноября 2015, 06:48

      Он и так уже сменил президента,спортивного директора,поставил тренера без опыта,но ёпти со спартаковским душком...Что вам ещё надо от федуна? А то что ваши игроки клали с прибором на спартак и думают только о своём это не проблема федуна,а того,кто команду комплектует,а не счета подписывает.

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      Рейтинг: +532

      Бан 8 ноября 2015, 06:28

      Хотя я и ярый противник Спартака, но в данном случае на его стороне.
      Кто такой Кафельников, чтобы делать такие свинские заявления? Он даже как теннисит не звезда мировой величины, а уж как футболист...
      Пусть лучше займетс позором российского большого тенниса!

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Бан 8 ноября 2015, 16:19

      Кафельников великий футболист.Вы не знали?

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      Рейтинг: -185

      Protosser 8 ноября 2015, 02:01

      Все говорят "Продай Спартак", а ты купи слона!

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