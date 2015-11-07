Кафельников: «Федун, продай команду!»

Вице-президент ФТР Евгений Кафельников прокомментировал поражение «Спартака» в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2).

«Я бы реально от стыда на месте Федуна провалился сейчас под землю. Продай команду! Я обещаю, пока Федун – владелец «Спартака», я на «Открытие Арену» ногой не ступлю. Прости меня, любимая команда, но терпеть такое я больше не могу», – написал Кафельников на своей странице в Twitter.