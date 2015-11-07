Аленичев: «Показалось, что во втором тайме «Терек» больше хотел выиграть, чем мы»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев после поражения красно-белых в матче 15-го тура РФПЛ против "Терека" (1:2) в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал данный результат.

- Можно ли было победить в таких условиях, когда так много проблем с составом?

- Я считаю, можно было победить. На мой взгляд, можно было поставить пенальти, но сейчас не хочу об этом говорить. Во втором тайме мне показалось, что «Терек» больше хотел выиграть, чем мы. И в моменте со вторым голом сказалось желание, которым они обладали.