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    Аленичев: «Показалось, что во втором тайме «Терек» больше хотел выиграть, чем мы»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев после поражения красно-белых в матче 15-го тура РФПЛ против "Терека" (1:2) в эфире телеканала "Матч ТВ" прокомментировал данный результат.

    - Можно ли было победить в таких условиях, когда так много проблем с составом?

    - Я считаю, можно было победить. На мой взгляд, можно было поставить пенальти, но сейчас не хочу об этом говорить. Во втором тайме мне показалось, что «Терек» больше хотел выиграть, чем мы. И в моменте со вторым голом сказалось желание, которым они обладали.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.11.2015 21:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 02:30

      Аленичев!
      Почему соперники возглавляемой Вами команды больше хотели победы во втором тайме,чем Ваши подопечные?

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 ноября 2015, 00:39

      Показалось?

      0
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      Рейтинг: +23

      swed_5 7 ноября 2015, 22:39

      Дима это п****ц ,а не игра.такого уныния не было с якина.В начале раьоты показалось что наконец таки.А сейчас все повторяется ,а каждый год впринице

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      Рейтинг: +13

      Dgrin29 7 ноября 2015, 22:06

      Терек дома последние 4 игры выиграл у Спартака. Сыроват еще??? С 2012 Спартачи не прожарятся!

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      Рейтинг: +14

      DovWita 7 ноября 2015, 21:54

      Сыроват дмитрий анатольевич наш спартак , сыроват! Нет игры, не тот спартак. Жестче надо с игроками, и капитанскую повязку менять, и показать всем кто главный..

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