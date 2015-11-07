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    Ван Гаал: «Второй гол забили благодаря действиям Марсьяля»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился впечатлениями от победы над «Вест Бромвичем» (2:0) в матче 12-го тура АПЛ.

    «Каждый, кто играл в футбол, знает, что тяжелее всего забивать командам, которые играют от обороны. Пространство есть только на флангах, и мы старались это использовать. Единственный способ играть против настолько оборонительных и организованных команд – тот, который мы применили. Необходимо терпение. Во втором тайме «Вест Бромвич» устал, и моменты появились», - говорит ван Гаал.

    По мнению наставника, первый гол изменил ход встречи.

    «Гол поменял игру – мы получили больше пространства. Потом можно было увидеть класс Антони Марсьяля. Мы забили второй гол благодаря его действиям».

    Источник: BBC

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    07.11.2015 21:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 8 ноября 2015, 05:08

      ..и мудрого тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 7 ноября 2015, 22:38

      Вы забили второй гол благодаря симмуляцию Марсьяля

      -2
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